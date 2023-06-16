47歲黃姓女子13日前往三民路市場，沒想到黃女看見攤販上擺著價值4500元的洋參，瞬間眼睛發亮，便假借挑選洋蔘之名，行偷竊之實。林姓老闆收攤時發現架上洋蔘不翼而飛，氣得報警處理，黃女到案後供稱，自己因為體虛才偷竊洋蔘想要「補一下」。警方依竊盜罪將黃女送辦。

林姓老闆1日準備收攤時，發現架上4500元的洋蔘不翼而飛，氣得報警處理，經警方調閱監視器，發現騎機車到攤位前佯裝挑選散裝洋蔘，最後竟趁攤商轉身秤重分裝不注意時，迅速竊取攤架上一盒高單價洋蔘並放置在機車置物箱內，然後還淡定結帳散裝洋蔘帳款後才離去。

林男看完監視器畫面爆氣怒吼「還假裝要買！趁我不注意整盒拿走！」黃女到案後供稱，自己是因為體虛所以看到洋身材一時起了貪念，希望能補一下身體。林男聽見後中氣十足的怒吼讓員警笑稱不用吃洋蔘補就可以很健康了。最後警方依竊盜罪將黃女送辦。