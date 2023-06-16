小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中央銀行15日舉行第二季理監事會，意外祭出第五波房市選擇性信用管制，新增規範自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，自16日起實施。此次是央行暌違五季、長達一年半後，再次出手房市管制，令市場頗感意外。銀行業解讀，投資客、換屋族首當其衝，顯見央行打炒房決心，「沒有最嚴、只有更嚴」。

【1】央行祭第5波房市管制

對於央行突然推第五波管制，市場大嘆「猜不透」。銀行主管直指，這次央行「出手算重」，將會重擊投資客，主因是自然人第二戶房貸原本雖無寬限期、且利率較高，但過去有些銀行會給第二戶房貸成數較高，如9成、85成，現在一口氣降至7成、簡直是「直指要害」，讓投資客口袋必須更深才有辦法出手。

舉例來說，若民眾購屋2,000萬元，原先可貸款9成約1,800萬元，現在只能貸款7成約1,400萬元，自備款的缺口一下就多了400萬元，對投資客真的是「重棒」直接打在頭上。

【2】央行Q2按兵不動 楊金龍：不排除今年會再升息

聯準會（Fed）如市場預期暫停升息，我中央銀行第二季理監事會也跟進按兵不動、停止升息，利率終止「連五升」，重貼現率維持在1.875％。央行總裁楊金龍表示，我國貨幣政策基調仍維持緊縮，後續依據資料（data dependent）進行決策，不排除仍有升息可能。

【3】國安基金趁高獲利了結台積電？操盤手這句話曝玄機

國安基金4月中旬退場至今，據悉，相關持股尚未大量出脫。國安基金操盤手阮清華不願證實目前持股變動情況，但暗示「4月市場沒有很好，是5月之後表現才比較旺」。他表示，實際情況和損益數字，7月公布季報時即會讓外界知道。

【4】鮑爾潑冷水 美降息要再等個幾年

美國聯準會（Fed）台北時間15日凌晨一如預期宣布暫停升息，但主席鮑爾會後發言澆熄市場對今年內降息的期待，他暗示降息至少要等「幾年後」。而Fed最新利率點狀圖意外偏鷹，顯示年底前可能再升息2碼。

鮑爾強調，Fed維持利率不變的決議是出於謹慎，以便收集更多資訊，來決定是否有必要繼續升息。從Fed最新公布的利率點狀圖來看，緊縮循環還沒結束。18位Fed官員有9人預測聯邦基金利率今年利率峰點在5.6％，高於3月預測的5.1％。

【5】阻貶日圓 市場估145成防線

日圓15日（周四）貶破141日圓兌1美元，創去年11月以來的七個月新低，引發日本官員口頭干預，重申必要時會出手的立場。由於聯準會（Fed）明示未來繼續升息，支撐美元走強，加上日銀堅持超鴿立場，皆令日圓承壓。

另據最新調查，逾半經濟學家預料，日圓兌美元貶至145日圓關卡，日本官方才會採取干預行動阻貶。