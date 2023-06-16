2023年世界盃第三站麥德林站，16日由雷千瑩、彭家楙及邱意晴的中華隊，反曲弓女子團體賽事首戰十六強賽事對戰荷蘭加射驚險獲勝挺進八強，再趁勝追擊以5比1擊敗墨西哥後進入最終四強，卻在四強戰加射輸給中國大陸，無緣晉級金牌戰。

但在銅牌戰中雷千瑩、彭家楙及邱意晴對上由珍妮佛(JENNIFER MUCINO-FERNANDEZ)、凱西(CASEY KAUFHOLD)及卡塔麗娜(CATALINA GNORIEGA)組成的美國隊，中華隊在前兩局搶先奪得4分後，卻在第三局被美國隊拿下2分，幸好第四局和局情況下，中華隊率先取得第5分拿下2023年世界盃第三站麥德林站銅牌。

而中華隊在反曲弓男子團體賽事一路過關斬將，從16強以6比2輕取巴西，8強戰加射獲勝後，四強再以5比3擠下中國大陸挺進金牌戰。金牌戰將迎戰強敵韓國隊，預計於台北時間6月18日晚上11點40分進行。