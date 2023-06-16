台南市一名外送員上月在中華東路一處路口停等紅燈時，疑似等不及就闖紅燈，遭右側一輛迎面駛來的休旅車撞上，外送員當場噴飛跌坐路中。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

趕送餐不用把命賠上！台南市一名外送員上月在中華東路一處路口停等紅燈時，疑似等不及就闖紅燈，遭右側一輛迎面駛來的休旅車撞上，外送員當場噴飛跌坐路中，機車遭對方車頭壓過、拖行，驚悚一幕全被拍下；網友怒酸「台南日常，看旁邊的騎士那麼淡定就知道了」、「感受到車主阿伯滿滿的無奈」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名熊貓外送員上月8日在台南市東區中華東路二段一處路口停等紅燈時，疑似未等到轉為綠燈竟就往前駛，遭右側一輛灰色休旅車車頭直接撞上，機車當場被對方撞倒拖行約1公尺，外送員則噴飛跌坐地上，2車停在路中。

台南市一名外送員上月在中華東路一處路口停等紅燈時，疑似等不及就闖紅燈，遭右側一輛迎面駛來的休旅車撞上，外送員當場噴飛跌坐路中。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片中，外送員先是闖紅燈後，遭右側綠燈直行的休旅車撞上，對方車頭直接撞上機車右車身，外送員摔飛到路面後坐在路中，看似相當狼狽，休旅車駕駛也趕緊下車查看，驚悚一幕全被後方行車紀錄器拍下，原PO表示外送員「停紅燈後又闖紅燈」，影片標題稱「外送員們辛苦了 但還是要小心」。

其他網友留言「應該又是一個平常很乖很有禮貌的孝子」、「台南日常，看旁邊的騎士那麼淡定就知道了」、「感受到車主阿北滿滿的無奈」、「今天如果是大學長出來我想結局一定是會更完美的」、「那個駕駛有夠衰，遇到不守規則的還要處理事後的一堆鳥事」、「外送人員為了送餐闖紅燈，連命都可以不要了」。