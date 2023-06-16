台灣每個縣市各有特色，住台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie邀請朋友「艾倫」及「奇異果」一起討論台灣各縣市好玩度排行榜，他們一致認為高雄最好玩，風景又漂亮，雲林則墊底，是最無聊的城市；網友大致認同這份排行，甚至釣出雲林人大嘆「一點都不意外，幾十年來發展落後，是被國家遺棄不被想起的鬼縣。」

Prozzie和2位朋友列出排行榜，前3名分別為高雄、台中、台北，他們認為高雄雖然天氣很熱、空汙嚴重，不過夜生活精彩，有許多高山和海邊，可以做很多事情，「魅力無法擋」；台中生活機能好、食物好吃、市民親切，還有很多有名的YouTuber，另外風景也很壯觀，他們直呼「很適合有家庭的人居住」。

Prozzie表示，住台北的人一定會把台北排在第1名，因為有很多事情可以做，另外捷運也非常方便；不過天氣很糟、時常下雨，且物價太貴，認為一般人在台北生活會有點勉強，因此排在台中後面。

至於倒數3名為雲林、桃園、嘉義，他們常一起騎車經過雲林，戲稱只要聞到當地的空氣就知道抵達了，「不用擔心會迷路」；每次開車到台北都會經過桃園，「沿路風景看起來很醜，到處都是工廠」，Prozzie直呼，唯一要去桃園的理由就是「要坐飛機離開那個鬼地方」；至於嘉義，他們認為當地只有火雞肉飯，「很無聊」。

這部影片引起許多網友討論「澎湖是我心中的第1名，很可惜你們沒去過」、「身為高雄人也很愛高雄」、「跟我想的差不多，謝謝你們愛台灣」、「我身為雲林人，排名會墊底一點都不意外，幾十年來發展落後，是被國家遺棄不被想起的鬼縣」、「3人評選的城市跟我想的差不多，有說到一些重點，認同！」

也有網友替自己居住的縣市說話，「雲林雖然空氣很差又很偏僻，但是我最愛的家鄉，充滿人情味而且很多美食」、「個人覺得嘉義旅遊其實弄得不錯，當地特色小吃也很多」、「排名跟我想像的差不多，但是桃園有什麼理由在嘉義下面啊？」