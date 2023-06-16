胡書賓指出，目前華碩品牌在商用領域，內部營收占比還不到一成，在整體外部市占也不到5％，因此還有很大的潛力和成長空間，至少要一成才能成為市埸上的somebody，才能占有一席之地。

至於在消費商品上，遊戲部份內部已有金三角策略，從市占率來看，現在全球居第二名，偶爾會衝到第一名；內部目標要維持領先，穩定站上第一名。至於遊戲以外的消費品，目前全球市占第三，未來要往第二，甚至向第一名邁進。

胡書賓強調：「這次的改組，其實是擴編。」主要是針對商用與消費市場進行組織調整，目前公司仍有六百多個職缺，會積極與員工溝通，建立內部共識。

對於改組後的2位重要領導人，華碩也在記者會上向媒體介紹，首先「系統事業群」和「電競電腦事業群」合併，由張仰光帶領。張仰光原負責平板電腦事業，2017年起接任華碩旗下重點的電競事業群，帶領團隊不斷拉升電競市占，今年更跨足電競掌機領域，未來將帶領消費性筆電和桌機都納入，期待有更好成績表現！

而肩負「商用產品事業群和手機產品部門」的張凱舜，原服務於主機板研發部門，後接下Zenfone手機事業體，在任內推出ROG Phone電競手機的全新產品線，成功讓手機部門虧損止血。此次接下華碩旗急欲突破商用筆電產品線的市佔侷限，其挑戰相當大，因為華碩商用領域，內部營收占比不到一成，在整體外部市占也不到5％，而且去年商用筆電產品線甚至傳出虧損。