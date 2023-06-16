周三聯準會維持利率在介於5%～5.25%，為去年3月以來首度暫停升息，但該美國央行也表示通膨仍高，今年可能還會再升息至少50個基點。

數據方面，美國5月零售銷售額意外成長，緩解經濟可能即將陷入衰退的擔憂。上周（截至6月10日）美國初領失業給付人數維持於26.2萬人，但遠超出市場預期的24.9萬人。美國5月進口價格下滑，並創下3年來最大年跌幅。而周二公布的數據顯示美國4月總體通膨率低於預期。

周四收盤，道瓊指數漲428.73點或1.26%，報34,408.06點。標普500指數漲53.25點或1.22%，報4,425.84點。那斯達克指數漲156.34點或1.15%，收13,782.82點。費城半導體指數下跌31.69點或0.85%，收3,708.06點。

大盤全面走高，包括那些被視為對經濟動向敏感的類股。美國公債殖利率回落，給對利率敏感的成長型股票帶來提振。

標普500指數11大類股全漲，以醫療保健股漲1.55%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲1.54%、工業股漲1.51%。科技類股收漲1.28%。

一連串經濟數據顯示通膨放緩，讓擔心聯準會將進一步升息的投資人鬆了一口氣，美國公債殖利率下滑，帶動蘋果（漲1.12%）和微軟（漲3.19%）雙雙改寫2021年11月創下的歷史收盤高點。

微軟市值逼近2.6兆美元，創下歷史新高。

儘管聯準會主席鮑爾會後表明除非通膨大幅降溫才會討論降息，這可能要等「幾年後」（a couple of years out），但根據芝商所Fedwatch工具，交易員認為7月升息的可能性大幅下滑至25%，並預期12月就可能降息。

市場交投增溫，美國交易所成交量總計達118億股，過去20日均量為109億股。

標普500指數中，上漲與下跌股數比為7.1：1。

標普500指數有48檔成分股創新高、沒有成分股創新低。那斯達克指數有80檔成分股創新高、72檔創新低。