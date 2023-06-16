華航(2610)日前釋出租機需求，昨日正式公告引進1架A350-900租機，預定第4季交機，2024年第1季加入營運，與現有14架A350-900及10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，布局後疫情時代暢旺的客運市場。