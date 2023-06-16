華航召開董事會臨時會，會中通過2架空中巴士A350-900租機，第1架已確定，另1架將視航機租賃市場情況積極商議。
華航目前共有87架客貨機，包括A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等66架客機及777F、747-400F等21架貨機，也已訂購24架787客機，預計2025年開始交付，未來航機派飛更具靈活彈性。
新世代長程機隊A350-900及777-300ER提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，多樣化產品內容讓旅客可依需求選擇。
華航致力ESG發展，近年積極引進新一代綠能航機，結合新型節能航太科技，選用輕量材料，節油效益顯著，有助於減少碳排放，落實環境友善。華航設定階段性永續航空燃油使用目標，推動全機隊2025年永續航空燃油添加比例達2％、2030年達5％。
國外旅遊持續復甦，航空股近期表現強勁，華航昨天收上漲停，成交張數為58.8萬張，成為台股成交張數第1名的個股，長榮航(2618)居次，成交張數為49.5萬張。
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