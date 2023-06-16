金管會15日舉行端午記者會，黃天牧親自出席致詞，特別就新光金董事改選等近期爭議進行回應。他表示，銀行局長莊秀媛、保險局長施瓊華已於12日約見陳淮舟，表達金管會觀察股東會前後情勢發展而提出的5項監理期待，並據此再提出5點聲明。

黃天牧首先對新光金及子公司的主管與同仁堅守崗位、善盡職責表達鼓勵與肯定，並指出現行委託書制度或許無法完全切合各方需求，但已是經過諸多權衡討論的結果，對於不同見解表示理解並感謝相關建議，會持續將各界意見納入參考。

其次，股東會選舉落幕是新董事會承擔責任的開始，黃天牧強調，金管會不希望看到改革只是競爭話術，希望擁有權力者提出務實可行方案、劍及履及執行，也不希望看到增資成為對弈籌碼，而是希望擁有資源者展現保障保戶權益的決心，維護金融市場穩定。

再者，商場的競爭容或現實，但黃天牧指出，金融的經營不同於一般企業、具高度公共性，對於基於信任交付保費或存款的客戶要以誠信為本，忠實維護保戶及存款客戶權益，強調社會的信任才是金融機構最重要資產。

黃天牧指出，壽險子公司新壽有增資需求，是新光金董事會須面對處理的問題。保險法已明定立即糾正措施，每個資本等級都有相應處置措施，沒有迴避或拖延空間，金管會也必須依法處理，希望新任董事會充分瞭解事實、積極完成增資。

最後，黃天牧表示，龍舟需要有人掌舵、擊鼓、划槳與奪標，更重要的是要齊心協力、同舟共濟，才能破浪前行，金融機構經營亦是如此。期許董事會及主要股東們以誠信為基礎，建立彼此間良性互動，讓新光金控集團這艘大船行駛得更平穩順暢。

對於市場認為陳淮舟過往身為台新金老臣的色彩濃厚，可能加速雙方合併，黃天牧對此表示，金管會對合意或非合意併購均有既成制度，不會主動詢問是否合併。但新光金的當務之急是新壽需增資以達到資本適足率規定，不認為現階段是談論合併的適當時機。

至於認為何時才是適當的合併時機？黃天牧回應，合併牽涉金控董事會及主要股東態度，金管會審核時在乎相關子公司財務業務是否健全經營，金管會現階段最在乎的，是新光金在外界改革期盼下能確實達成，使相關子公司財務業務能健全發展。