"You know that I told that I don't want to stay on parade, but I f--king want to stay on parade. This is the best." -Jokić 🤣👏 pic.twitter.com/6G1kxqYDFH — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2023

剛拿下隊史首冠的丹佛金塊，16日在丹佛街頭舉辦奪冠遊行，原本一直強調自己想要回家的總冠軍賽MVP約基奇不禁改口，「我說過不想參加遊行，但現在我太想參加了，這是最棒的，也很驚人，這是我想說的，我愛丹佛，這個冠軍是獻給你們的。」

「我們還沒結束，我們還有一堆貪婪的傢伙，我們還想要再拿一次總冠軍，」金塊總教練麥克馬龍說，「現在我完全被觸動了，只想跟我們的球迷分享這次冠軍，對我來說這就是一切，這是一次很驚人的體驗，我一直相信我們可以奪冠，從未懷疑過。」

麥克馬龍還特別點名今年總冠軍賽替補表現優異的布魯斯布朗，他跟金塊僅剩最後一年球員選項合約，「布魯斯布朗會去其他地方嗎？我告訴大家不會，我們還想再來一次！」布魯斯布朗也在現場跟球迷提問，「我就只一個問題，要不要再拿一次冠軍？」

這次奪冠遊行當中的另一焦點，就是原本約基奇放話不知道放到哪裡去的總冠軍賽MVP獎盃，竟然出現在遊行最前方遊覽車上跟總冠軍獎盃放在一起，看來約基奇終於把這個失蹤的獎盃找了回來。