央行昨日召開理監事會，宣布利率不動，終結「連5升」，但卻第5度調整選擇性信用管制措施，針對8縣市實施第2戶房貸上限7成，引發網友討論，但不少人直指政府打房沒作用。

央行決定利率按兵不動，符合市場預期，但卻意外加碼選擇性信用管制，對特定地區（六都、新竹縣市）自然人第2戶購屋貸款祭出貸款7成的限制，自6月16日起實施。央行表示，特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市以及新竹縣市。

但網友紛紛表示，「日本第一間最高到7成，台灣打炒房，笑話」、「還有7成？應該只能貸3成才有效打炒房」、「第2戶還有7成喔，根本不痛不癢」、「有種一點，第2戶以上，不得放貸」、「屯房稅在哪呢？」、「歐美能打房，就是升息＋房稅重」、「為了選舉做做樣子而已」。

根據工商時報報導，銀行主管分析，這次央行出手可能會重擊投資客，主因是自然人第二戶房貸原本雖無寬限期、且利率較高，但過去有些銀行會給第二戶房貸成數較高，如9成、85成，現在一口氣降至7成、等於投資客口袋必須更深才有辦法出手。