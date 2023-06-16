前立委陳柏惟遭女志工指控性騷擾後，火速在臉書發文，同時用文字及影片的方式道歉，但曾參與太陽花學運的社運人士王奕凱看完後卻砲轟，「以邏輯來說這篇是零分」，而且非常可怕。

一名受害女志工在臉書發文，指控陳柏惟不只會用自己的臉來蹭她的臉頰，在耳邊用氣音說話，曾詢問自己要不要學按摩助興，甚至還要她當對方的代理孕母，種種情節讓各界看了全都忍不住怒火。

對此，陳柏惟火速在臉書發出道歉文，但卻說出該名被害女志工的過往，強調自己曾幫對方解決過性騷擾困境，不可能成為對她性騷的加害者，「但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任」。

「以邏輯來說這篇是零分耶！」王奕凱看完道歉文後怒批，解決性騷困境的人與成為加害者是毫無邏輯關係的兩件事，很多事件都是協助人最終變成加害人，包括警察、律師等都有很多案例。

王奕凱強調，目前為止幾乎所有道歉的人，都稱「當下的言語或行為並沒有相關意圖」，但他反而認為這種辯解更可怕，因為那代表這些加害人認為自己說過的話及做過的事，都只是理所當然的與人互動而已，「那豈不是再說還會有更多案例可能發生過，只是還沒揭露？」

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