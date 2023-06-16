藝人炎亞綸2005年被星探挖掘，後加入飛輪海，出道至今18年，不僅在影視歌、主持方面發光發熱，經常也會在臉書發表時事己見、與網友互動，「下雨造成地震說」也讓炎亞綸被冠上地質教授暱稱；近年投資副業、客串國片都獲好評，一連在多部熱映國片露出，被網友戲稱「炎P的多重宇宙」，代言滿滿的他更成千萬繳稅大戶！

多才多藝的炎P還有什麼你不知道的身分嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查炎亞綸最受網路熱議的「十種身分」，看完簡直要讚嘆：「炎P你還有什麼不會的啊？」

分身1：代言人

炎亞綸近年來除了參與多部戲劇、電視、綜藝演出，廣告代言量一年約有15支以上，可說是事業大豐收。手握多項代言，且全都是知名品牌，包含醫美龍頭愛爾麗、外送平台Uber Eats等，在Uber Eats廣告中，炎亞綸秒變地質系炎P教大家上外送平台點必備地震避難用品；在ONE BOY廣告中，趣味十足的廣告風格受到網友熱議，「超無厘頭的，笑死！」連金鐘主持人黃子佼都認證炎亞綸是「代言王」。

近期他替566營養對策代言，本身就有「地質學家」稱號的炎亞綸，這次更從地質學家化身「頭皮地質學家」，身份多變、造型百變再度引起網友熱議，「你終於把頭皮保養的秘密講出來了」、「真的特別想問我們炎帥到底是怎麼保養頭髮還有頭皮的」。

炎亞綸也在臉書曝光自己養髮的小秘密，呼籲炎太太們不只染燙後要顧營養，日常髮質養護更要補充髮的維生素，「566營養對策果萃維生素洗潤系列」針對不同的頭髮問題都有對策，粉絲最愛盤點炎P的多變造型，對於常常染燙虐髮的他，髮質卻沒變稻草，紛紛表示「洗髮精讓頭髮更加光滑，難怪你頭髮這麼帥」、「我就問～我愛豆還有什麼不會的？好用的產品都快被我愛豆代言光光惹！」

分身2：調飲師

炎亞綸在綜藝實境節目《來吧！營業中》第一季與5位藝人合力經營一間餐廳，除了擔任藝術總監，負責張羅房屋整體設計與杯盤擺設，他也抽中飲品調製師與飲料部主管，因為有經營手搖飲店「茶明載波」的經驗，炎亞綸做起BARTENDER角色一點也不含糊。

在《嗨！營業中》炎亞綸還展現他的拿手調酒「漫步雲端」，許多現場客人、觀眾都會敲碗超想喝，甚至有酒吧的BARTENDER私訊炎亞綸，表示節目播出後，不少客人指定復刻炎亞綸的這杯調酒，「炎亞綸真的好有責任也很體恤客人感受」、「調酒看起來超好喝！」、「因為炎亞綸才看營業中」。

分身3：歌手

炎亞綸在2005年加入飛輪海，經過幾年發展成為亞洲當紅歌手團體，之後也參與世界巡迴演唱會，足跡遍佈台北、香港、澳洲、北京、上海、南京、澳門、新加坡及馬來西亞。2011年發行首張個人迷你專輯《下一個炎亞綸》，2012年單飛專注個人音樂活動，發行首張個人專輯《紀念日》，銷售成績亮眼。

炎亞綸在音樂上的成就除了個人唱片，也參加浙江衛視音樂節目《天賜的聲音》與汪蘇瀧、張韶涵都合唱過，「喜歡炎亞綸那種用心唱歌的感覺，即使唱功欠缺，但是會唱到人心裡去的，這應該是歌唱最大意義」、「沒想到炎亞綸可以跟張韶涵合唱而且沒有被壓制」。

分身4：演員

演歌雙棲的炎亞綸，在飛輪海時期就參演許多戲劇，包括《惡作劇之吻》、《終極一班》、《終極一家》、《公主小妹》、《死神少女》及《愛似百匯》等。在《霹靂MIT》更首次擔任男主角，飾演聰明睿智卻被病痛困擾的詹士德一角，為未來的演員之路打下基礎。

2013年首次接拍三立華劇《就是要你愛上我》，與郭雪芙搭擋；2014年與李毓芬合作《愛上兩個我》。在劇中一人分飾兩角，收視率連續20週奪冠，2016年的《後菜鳥的燦爛時代》再次成為蟬聯收視冠軍的作品，成為新一代「偶像劇小天王」。2021年出演邪教犯罪影集《我願意》挑戰自己的戲路，讓大家看到多才多藝的炎亞綸。

分身5：主持人

公視製播的實境談話節目《36題愛上你》由唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸主持，仿照心理學家阿瑟亞倫（Arthur Aron）研究，由主持人量身為來賓打造36題問答，受訪者作出回答後，會引導觀眾投出一次情感分數，藉此觀察受訪者是否經由這36道問題被觀眾所愛上。《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

除了節目主持，炎亞綸也曾擔任第55屆金鐘獎頒獎典禮主持人，搭檔曾國城主持頒獎典禮壓軸環節，「炎亞綸氣場沒有被老前輩壓過去，還顯得從容自在，反應又快」、「可以看看《36題愛上你》這綜藝，雖然是被吐槽的角色，但表現的恰如其分」、「真心覺得他主持的很溫暖，給人很舒服又有笑點，又不狗血」。

分身6：臉書時事觀察家

炎亞綸平時經常在社交媒體發表評論，對環保、社會、政治、娛樂等議題抒發己見、針砭時事，也會直接利用臉書Facebook、Instagram等社群網站上，直接向媒體和讀者發聲或溝通。炎亞綸也緊跟臉書社群潮流，近期流行貼出「我的20歲」的照片，他也搞笑回應網友，「我20歲時的影像照片都在霹靂MIT、愛似百匯、惡作劇之吻裡了，不要再叫我拿出20歲照片了」。

炎亞綸曾臉書上表示自己「無法在別人的臉書留言了」，無預警遭被臉書禁言，氣得他跑到臉書創辦人馬克扎克伯格的最新貼文下以英語留言，質問他臉書運作、為何放任色情廣告，不處理假帳號問題，不少網民對炎亞綸的看法有共鳴，紛紛按讚留言。

分身7：公益大使、愛心大使

關注公益活動的炎亞綸，擔任許多公益大使、愛心大使，對於公益不遺餘力。身為至善基金會愛心大使的他，會到偏鄉陪伴孩童，和孩子們一起打籃球、上攝影課，「我希望他們從小就學著接受自己的樣子，然後愛自己的樣子，未來他們會有無限願意面對困難的力量。」他表示這是一直想要做的事情，終於找到了一個舒服的方式去參與公益活動。

集歌手、演員到主持的全方位演藝身份，並回饋社會積極做公益慈善，讓炎亞綸在獲頒第60屆中華民國「十大傑出青年」，得到這項殊榮他由衷的說，無論在哪個領域，做人才是真正的功課、真正的考驗，慶幸自己在經歷了一切後，沒有選擇仇視世界，反而更用力愛這個世界。

分身8：品牌創辦人

炎亞綸雖然演藝工作、代言滿檔，自己也有投資經營副業，2020年創立乾拌麵品牌「炎選絕品」、手搖飲品牌「茶明載波」，2021年成立服裝品牌「ON IDentify」、「炎選絕品」更名「火火選物」擴大業務範圍。

2022年手搖飲品牌「茶明載波」在台北展店，更和全家聯名自家經典招牌「鍋煮奶茶」，推出上架飲料「茶王鍋煮風味奶茶」、「茶王鍋煮風味奶茶」、「茶王鍋煮奶茶風味脆捲」、「鍋煮奶茶聖代」，文青風格包裝受到許多人跟風打卡。對於副業發展，炎亞綸穩紮穩打，手搖飲事業營業數更衝破7位數，被媒體讚是最佳斜槓王。

分身9：國片吉祥物

近年來炎亞綸積極在國片中穿梭，連續接演許多破億作品包括《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《做工的人 電影版》，雖然都只是客串，但在劇中的角色都起到點睛之筆，被媒體封為「國片吉祥物」。

在《做工的人 電影版》飾演「運來哥哥」，需要講好一口流利台語，炎亞綸還特意找台語正音老師陪練，演出成果也令觀眾驚艷。在《關於我和鬼變成家人的那件事》演出林柏宏的男友，炎亞綸也表示，第一次在大銀幕和男生有戀愛情節，滿足了他對角色上面的渴望，每部作品也都盡情去發揮，不留遺憾。

分身10：地質學家

習慣在臉書發表時事意見的炎亞綸，2015年4月20日台灣發生規模6.4地震，炎亞綸在臉書寫：「好一陣子沒下雨，這週狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷」，引起一陣批評，網友指正是板塊移動才會造成地震，炎亞綸反問對方「你是地質系的嗎？」還因此被做成梗圖稱炎亞綸是「地質教授」、炎P，後續只要發生地震，網友會特別標記炎亞綸，炎亞綸本人也會自嘲回應。

沒想到後來在《地球與行星科學期刊》研究中指明，雨水在一定條件下可能引發地震，炎亞綸回應：「若非我當時的愚蠢，也不會讓大家持續關心這個議題，至今給大家一點點的啟發，而這個與我們生活息息相關的發現，也只會如過眼雲煙一般的消失在大家的生活，我只是偉大的發現裡一粒堆塔的沙粒而已。」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年5月23日至2023年5月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『炎亞綸各領域身份』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統