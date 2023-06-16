這2人的勇氣值得佩服！一輛雙載機車被目擊車上2人不但沒戴安全帽，還在高架橋機車道上飆駛超車，最後在一處彎道竟擦撞護欄，2人當場摔飛到汽車道上，畫面相當驚悚，網友怒酸「旁邊車道跟著一台大車的話，就晚七天回家了」、「這樣也能外拋！驚奇」、「不慌不忙的雷殘了」。

有網友在臉書「爆廢公社二館」分享影片，一輛雙載機車行駛在高架橋的機車道上，車上2人不但都未戴安全帽，還沿路飆駛超車，在一處彎道準備準備右轉時，疑似車身過度向左偏移，機車當場擦撞護欄，車上2人竟當場摔到汽車道上，機車也隨即倒下，噴濺出不少車身碎片。

一輛雙載機車被目擊車上2人不但沒戴安全帽，還在高架橋機車道上飆駛超車，最後在一處彎道竟擦撞護欄，2人當場摔飛到汽車道上。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

畫面中該機車先是超過2輛機車後，原本2道的機車道縮減為1線道，騎士在右彎時疑似未注意車身太過緊貼左側護欄，輪胎先是磨擦護欄後，機車失去重心摔下，2名男子竟直接摔道一旁的汽車道上，驚悚一幕全被前方的機車拍下，拍攝者疑似是友人，事後畫面還被轉PO到抖音平台。

其他網友留言「就算在拍古早味MV，安全帽還是要戴」、「這影片如果畫質能更好一點，我可以笑更久一點」、「不慌不忙的雷殘了」、「哪來的勇氣才能不戴安全帽」、「很帥！繼續保持，連安全帽都不用帶很好」、「真是幸運，旁邊車道跟著一台大車的話，就晚七天回家了」、「就是壓不夠才過不去啊」、「這樣也能外拋！驚奇」、「帥喔雙貼兼壓車外加吹吹風不戴安全帽，這下痛啦」。