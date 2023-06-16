北市一名人妻與丈夫不知為何突然感情生變，2人最終走向離婚，婚變過程中，人妻整個人不知所以然，直到身邊的友人提醒，指出她的丈夫被其他女性提告妨害性自主，獲不起訴處分，人妻查閱處分書內容，才驚覺丈夫在婚內出軌，還曾把小三帶回家過夜，怒向小三提告求償百萬，法官判小三須賠償30萬，可上訴。

據判決書指出，人妻主張與丈夫結婚近10年，原本雙方相處融洽，婚姻生活美滿。怎料丈夫2020年6月開始態度丕變，兩人夫妻關係欲發惡劣，不斷莫名爭吵而導致於2021年離婚。

人妻原不知其所以然，直至2021年10月後經友人告知小三向前夫提告妨害性自主告訴，經瞭解不起訴處分書內容後，她才知悉小三自2021年3月至同年10月間，與丈夫多次出遊發生合意性行為，小三行為已不法侵害她的配偶權，致其受有精神上痛苦，因此怒向小三提告求償100萬元。

法庭審理時，小三辯稱，是因人夫熱烈追求而與之交往，交往期間人夫告知其已離婚並扶養一名小孩，她並不知人夫為已婚狀態。

但人夫出庭時證稱，小三原本就知道他有老婆；他曾經帶小三回家過夜兩、三次，對方有遇到他的小孩，家裡也擺放很多全家福的照片，2人交往期間他並沒有慌稱已離婚。

法官認為小三明知或可得知人夫已婚，仍與其交往並發生多次性行為之親密關係，其行為已侵害人妻配偶權，最後判她須賠償30萬，可上訴。

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