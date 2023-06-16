市場認為聯準會（Fed）的升息行動很快就會結束，激勵美股主要指數多半收高，道瓊工業指數大漲428.73點，台股早盤小跌20點，約來到17313.17點。

費半指數逆勢下挫，台積電ADR跌2.08%、收105.18元。台股現貨方面，台積電早盤下殺4元至587元，聯電跌近1%至54元。盤面航運、航空等類股表現強勢。

台股昨日上漲96.84點，收在17334.98點，成交值新台幣3775.6億元。三大法人合計買超131.51億元，其中自營商買53.38億元，投信賣7.47億元，外資及陸資買85.6億元。

道瓊工業指數勁揚428.73點或1.26%，以34408.06點作收。標準普爾500指數上漲53.25點或1.22%，收4425.84點。科技股那斯達克指數上揚156.34點或1.15%，收13782.82點。但費城半導體指數下跌31.69點或0.85%，收3708.06點。