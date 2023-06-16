57歲演員許傑輝近來因涉及性騷擾風波，昨(15日)正式發表聲明宣布退出演藝圈，昨王偉忠低調證實，12年前許傑輝離開《最大黨》與性騷擾風波有關，對此，主持人周玉蔻在臉書上以「王偉忠吃案、包庇性騷慣犯許傑輝？」為題，指王偉忠疑似包庇性騷擾慣犯，而王偉忠稍早回應媒體，表示已請律師幫忙了解，如果之後有不實指控會依法追究。

許傑輝最近捲入Me Too風波，先是被指開課教學生第一堂課就要模擬群交的聲音，接著被女星黃云歆控訴批評10年前加入《台灣舞孃》歌舞劇時，被要求交「性感作業」，還問她胸前能不能夾住巧克力，令她傻眼，啦啦隊女神短今則說，當年也被「許先生」要求摸胸，接著出現第三、第四名受害者，控訴當年曾被許傑輝摸臀，甚至戳菊花。

對此，許傑輝昨投下震撼彈，宣布即日起退出演藝圈，也暫時不出席公開活動，專心反省。一手提攜許傑輝加入模仿節目《全民最大黨》的王偉忠昨聽聞此事第一時間很驚訝，被問到有傳言指許傑輝當年離開模仿節目也因性騷擾有關，他承認說：「有工作人員說起這件事情，我給予簡單證實，但希望大家不要落井下石，也不要趕盡殺絕了」。

昨周玉蔻在臉書點名王偉忠涉嫌包庇性騷擾慣犯，希望他能講清楚、說明白之前事件的來龍去脈。據《自由時報》報導，王偉忠回應：「謝謝告知，關於周女士所述不實，我已請律師協助了解，如果再有不實指控，必將依法追究！」又問他是否有關心許傑輝？他回應暫時沒聯絡對方，惋惜說：「可能阿輝（指許傑輝）需要心理方面的科學輔導，希望能重生！為大家祈禱！」

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