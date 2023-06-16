中國大陸外交部駐港公署網站15日晚間發布消息稱，中國外交部駐港公署正告歐洲議會為黎智英等撐腰通過涉港決議政客，政治操弄枉費心機，以港遏中註定失敗。

陸駐港公署發言人稱，針對歐洲議會通過涉港決議，公然為黎智英等「反中亂港分子」撐腰張目，叫囂對中國中央政府和香港特區官員進行制裁，粗暴干涉香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法原則和國際關係基本準則，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。

發言人表示，香港是法治社會，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權，任何權利自由都不能侵犯社會公共利益，這是國際公約明文規定，也是各國法律實踐通例。黎智英等犯罪分子勾結外部勢力危害國家安全，蓄意破壞香港繁榮穩定，損害香港市民利益和福祉。特區司法機關嚴格依法公開審判，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，是捍衛《香港國安法》權威的必要之舉，是維護香港社會和平安寧的必然之舉。有關案件仍在審理之中，程序公開合法，無可指摘、不容置喙。

發言人指出，歐洲議會政客不以國計民生為己任，反而利用香港問題造勢作秀，假藉「人權」「民主」「自由」之名惡意詆毀《香港國安法》和特區法治，叫囂制裁中方官員，為違法犯罪者開脫說項，不過是因為不能再從香港「之亂」中渾水摸魚，又被香港「之興」刺痛神經，才瘋狂對香港「之治」攻擊抹黑。此種甘受反中亂港勢力慫恿蠱惑、只為撈取政治資本的卑劣行徑不啻為一場拙劣的政治表演。

發言人強調，香港從由亂及治走向由治及興的大勢不可逆轉、不容阻擋。少數外國政客的政治戲碼絲毫動搖不了特區政府依法治港、懲治犯罪的堅定決心，動搖不了中央和特區政府維護國家安全的堅強意志，更動搖不了「一國兩制」行穩致遠的歷史大勢。正告歐洲議會政客認清形勢，擺正位置，改弦易轍，收手噤聲，立即停止包庇美化違法犯罪分子的徒勞之舉，立即停止威脅制裁的霸凌行徑，立即放棄以港遏中、不自量力的癡心妄想。