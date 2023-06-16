立邁科技自2015年成立，主要研發高階電磁筆及主動電容筆技術，2017年取得微軟Windows HLK認證進入Microsoft Pen Protocol（MPP）觸控筆生態系，並於2020年成為由英特爾與Google領軍的通用觸控筆聯盟（USI）廠商，在2021年取得Google Chromebook 的Approved Vendor List（AVL）認證，成功打入Chromebook供應鏈。

立邁科技股東包括ViewSonic及聯陽(3014)，此次與光寶科合作，立邁科技將進一步結合光寶科技的製造能力優勢與其豐富的產業經驗與資源，加速其對關鍵市場與供應鏈的投資布局，依市場導向從IC設計、規格定義、產品設計、研發到製造，為品牌客戶提供一站式觸控筆解決方案。

立邁科技此次獲得光寶科技策略投資，顯示其主動式電容筆(ACP)硬體設計、軟韌體調校等關鍵技術的研發已獲得肯定。立邁科技近年來持續致力於新技術研發，擁有多項先進技術，如領先業界之零空行程技術，其可使筆尖能保持平穩，搭配Haptic繪圖震感回饋的技術，書寫時可以反應不同筆觸在紙張書寫的摩擦感，可帶給使用者更擬真的書寫體驗；而特製研發之pen sensor，則可將耐摔高度提升至150公分，大幅領先業界標準50％以上，特別適合教育場景使用；此外，立邁科技的Dual Protocol跨裝置技術可讓觸控筆在帶有不同協議的裝置上無縫轉換使用，滿足多裝置者的需求。