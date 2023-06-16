●投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，本周早些時候公布的通膨數據放緩，以及在聯準會會後出爐的數據顯示美國經濟仍具韌性。市場在上漲，而債息在下滑，因為投資人不認為聯準會會像他們展現的那樣強硬，「市場不相信他們還會再升息兩次」。

●TradeStation市場情報部門副總裁David Russell表示，因害怕經濟衰退而在場邊觀望的那些人握有龐大資金，隨著這樣的擔憂消散，人們正在重返股市。

●被喻為「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos周四撰文指出，聯準會主席鮑爾在周三記者會上已經暗示聯準會完全有可能在7月升息。鮑爾在記者會上提到7月例會的利率討論是「活的」（live），這是央行決策官員慣用的行話，暗示升息的可能性比較大。Timiraos並表示，在鮑爾剛出任聯準會主席時，該央行在2017年大部分時間和2018年每隔一次會議或每季一次調升利率，這呼應鮑爾在周三記者會上所說的：市場不應該稱6月的暫停升息為「跳過」（skip），而應解讀為央行放緩升息步伐以便讓經濟適應。

●BCA Research首席美國股票策略師Irene Tunkel表示，較高的請領失業給付人數助長了對聯準會不會繼續升息的押注，加上零售額超出預期，看起來就像美國經濟實現「軟著陸」的要素都到位。這幾乎就像來到了「甜蜜點」（sweet spot，指運動賽事中的最佳擊球點），更別說還有中國的數據推升能源股和油價，市場氣氛是正面的。

●Certuity共同投資長Dylan Kremer表示，現在市場的關鍵問題是價值股和景氣循環股能趕上成長股和科技股嗎？如果能，那麼這樣的動能就有能力帶動市場走高。