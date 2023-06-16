TB&C營運總部位於德國，為車用高壓混合式零組件領導企業，在混合式機構零組件領域具備產業領先的設計及製造能力，應用領域包括車用、醫療及工業，客戶涵蓋全球知名車廠與一級(Tier 1)供應商，電動車亦是TB&C未來發展的策略方向，台達零組件事業群的產品在TB&C關注的重點發展領域也已被許多車廠青睞，此次收購結合台達零組件事業群在電動車用電子零組件的技術實力與產品線，將能強化電動車電池管理系統(Battery Management System,BMS)的布局，未來亦能整合雙方研發及製造資源，加速台達在電動車領域的整體發展。

台達執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達未來五年雙位數成長目標的動能之一，台達已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品，TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，與台達長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

TB&C執行長Robert van der Weck表示，我們期許透過雙方技術上的互補，為客戶開發更高附加價值的產品，同時也希望能藉重台達的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。

交易完成後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。