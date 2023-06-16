誠品指出，疫情解封後願意走入社區書店、就近參加親子活動和坐下來靜心享受美食的顧客大幅增加，於誠品社區店消費的黑卡會員增加1倍，金卡會員更明顯增加3倍，期盼成為街坊鄰里日常身心能量補給站。

「誠品生活時光萬華萬大店」周邊鄰近多處市定古蹟，像是北台灣最早製糖廠「糖?文化園區」、北市碩果僅存的清代街道之一「剝皮寮歷史街區」等，也有多所國高中、小學，文教氣息濃厚。為滿足社區居民閱讀需求，誠品社區創新店不斷調整腳步，今年預計開展5-6家新店點，從最初規畫的百坪以內擴展至近120坪，單店書籍數量大幅擴增10倍、達萬冊以上，其中又以廣受社區居民喜愛的童書、語言學習類擴增最多。

誠品「24X24燦爛相傳」計畫每周選定台灣北中南一家書店24小時不打烊，緊鄰林口長庚醫院的誠品生活時光林口文化店，是首家嘗試24小時不打烊的社區店，6/17規畫親子讀書會、印花樂設計手作體驗、戶外魔術與造型氣球表演等活動。雲林歷史建築「合同廳舍」的虎尾店，6/24也24小時不打烊，將結合地方文化策畫戲說虎尾故事、布袋戲立體手偶DIY、街區導覽逛早市等體驗活動與講座，呈現小鎮書店獨有的人文風情。亞東醫院店6/30晝夜不休息，將於書店、醫院大廳、院內兒童閱覽遊戲室、兒科門診等候區等空間舉辦音樂饗宴、說故事、街頭藝人氣球互動表演等活動。