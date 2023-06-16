Nikola Jokic's wife got hit in the face with a beer can tossed by one of the Nuggets fans at the championship parade.pic.twitter.com/QRPqNshqOX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 15, 2023

總冠軍賽4比1擊退熱火，金塊今（16日）舉辦盛大奪冠遊行，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）「意外」現身，帶著妻小一同光榮接受球迷掌聲，不料途中發生小插曲，約基奇妻子娜塔莉亞（Natalija Jokic）遭球迷丟出的啤酒罐擊中臉部，所幸並無大礙。

很多球員奪下冠軍後，滿心期待參加屬於他們的奪冠遊行，而約基奇的想法卻與一般球員不同，這位可能是NBA歷史上最全能的中鋒，先前透露自己想趕快結束季後賽，回到家鄉塞爾維亞買匹新馬兒玩賽馬，甚至不想參加奪冠遊行。

約基奇並沒有放球迷鴿子，還是照樣出席奪冠遊行，並在嘗到甜頭之後愛不釋手，一改先前無所謂態度，「你們知道我說過，我不想參加遊行，但現在我想留在這裡，這是我一生中最美好的時光，我們會永遠記住這個時刻。」金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）也發下豪語：「故事尚未結束，我們是貪婪的，要再奪下一冠。」

整座城市仍沉浸在奪冠喜悅中，卻有球迷過於瘋狂，將手中的啤酒罐丟上巴士，砸在了手中抱著小孩的娜塔莉亞臉上，根據金塊隨隊記者班妮狄托（Vinny Bennedetto）向球團了解情況，娜塔莉亞並沒有受傷。但幾分鐘後，傳出一名管理現場秩序的警察遭到消防車撞倒，被緊急送往醫院進行手術。