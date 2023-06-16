台灣民意基金會昨（15）日公布最新政黨支持度民調，結果顯示民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，台灣政黨史上首次三黨支持度都在2成以上，為2024總統大選的選情投下震撼彈。一份網路投票也針對此事進行調查，在超過6.7萬名網友投票參與下，民眾黨一舉獲得59％的網友力挺，支持度居冠。

《中時新聞網》YouTube頻道昨日發布一份網路投票，截至今日上午9時為止，14個小時就吸引超過6.7萬人參與，題目則是「最新政黨支持度出爐！你最支持哪一黨呢？」

在五個選項中，民眾黨獲得59％的網友力挺，奪下政黨支持度冠軍；國民黨以24％的支持度緊追在後；而在黑金、性騷等風暴席捲後，僅剩下4％網友選擇支持民進黨；另外有11％的網友表態「沒有支持任何一黨」，還有1％的網友選擇支持「其他政黨」。

網友紛紛留下自己的意見，說「如果你相信柯那就支持他，重要是政黨輪替」。不過也有人說「民眾黨並不像柯P的臉那樣和善，黨內意識形態混亂」、「無論您支持誰請記得去投票…一人一票把心目中最理想的人選送進總統府」、「如果你對這7年民進黨不滿意希望大家明年站出來投票讓民進黨好好反省」、「國民黨內實在是人才濟濟，可惜在上位者所作的決定，總是讓人冒冷汗，不可靠」。