Scoot Henderson working out with Steph 🙌



(via @NBATV)pic.twitter.com/jU0kyASXMs — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2023

儘管今年選秀狀元幾乎預告將由法籍前鋒文班亞馬獲選，不過外界評估今年榜眼或探花的熱門人選韓德森也很受關注，韓德森16日更貼出自己跟勇士球星史蒂芬柯瑞一起練球的影片，充分展現出他優異的三分外線能力，也讓身為「導師」的柯瑞不禁公開讚揚。

「我們都見證到韓德森在NBA發展聯盟引燃隊當中所做到的一切，以及他如何改變比賽的方式，」柯瑞表示，「他是一個千載難逢的籃球員，也是今年選秀梯隊當中最棒的射手。」

會稱呼柯瑞是韓德森「導師」的原因，是雙方建立戰略合作關係，韓德森想在球場外擁有自己的公司與個人品牌，於是接受柯瑞的幫助，不僅是幫助韓德森在選秀會前做好訓練與準備，更跟柯瑞的公司「SC30」合作發展韓德森的品牌價值與場外影響。

韓德森先前婉拒擁有第4順位的火箭試訓要求，只參加了擁有榜眼籤的黃蜂，以及擁有探花籤的拓荒者試訓，因為韓德森預測自己不可能跌出選秀前3順位以外，不過火箭仍對韓德森很有興趣，或許在選秀會當天透過交易，把這名年輕射手換來陣中。