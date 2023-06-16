2024總統大選，國民黨總統參選人侯友宜在許多民調中暫居第三，綠營因此不時煽風點火喊出棄保聲浪。對此，民調專家戴立安認為，《美麗島電子報》公布的民調顯示民進黨總統參選人賴清德35.4%、民眾黨參選人柯文哲25.5%、侯友宜22.6%來看，以這情況而言「很難發生棄保」，並認為民調要維持在20%以上是關鍵。

戴立安今(16)日接受廣播節目《POP撞新聞》訪問，並針對近日民調進行分析。戴立安被問及，若以《美麗島電子報》公布的民調，賴清德35.4%、柯文哲25.5%、侯友宜22.6%的情況下，會不會發生棄保？戴立安直言以這情況來看很難，並認為民調要維持在20%以上是關鍵，因棄保動力越強，代表二、三名差距越大。

戴立安也針對《美麗島電子報》這陣子的民調分析，認為賴清德的支持度沒什麼動，不太受到外界影響，支持者在藍白間流動。《美麗島電子報》上月29日公布5月國政民調，賴清德35.8%、民眾黨柯文哲25.9%、國民黨侯友宜18.3%，該民調引發諸多議論，《美麗島電子報》29日當晚加做的民調顯示侯友宜從18.3%變成22.6%，戴立安認為，這代表本來對侯友宜觀望的人又流回來了。

針對許多民調陸續出爐，戴立安認為，必須注意民調的抽樣、問卷以及訪問方式，他認為，許多家民調公司並未公布樣本結構藍綠比，這會凸顯機構效應，若越不透明、參數公布越少，民眾要抱持懷疑態度。戴立安強調，交叉分析都要詳細發佈，才是社會責任。