增肌減脂是現代人健身的目標，許多人大幅降低碳水化合物的攝取，復健科醫師王思恒表示，澱粉是肌肉生成的關鍵，他曾採用生酮飲食來增肌減脂，也就是，只吃高脂肉類與蔬菜、不碰澱粉，結果肌肉力量大減2、3成，膽固醇增加一倍以上。因此他提醒，民眾在增肌減脂過程一定要攝取澱粉，另若採生酮飲食，一定要監測血脂數值。

王思恒表示常在臉書「一分鐘健康教室」分享最新的運動營養、增肌減脂的最新國外報告。他在《健康好生活》中，分享他自己在增肌減脂過程中的經驗。

他表示，生酮飲食十多年前就相當風行，他也想嘗試，因此他去大賣場採購食材，每餐都有烤雞、豬腳肉、牛肉，搭配生菜沙拉，且絕不碰澱粉。他當時熱量來源中，74%來自脂肪、22%來自蔬菜，僅4%來自澱粉。

王思恒表示，在這2個月的生酮飲食過程，他發現自己出現2個變化。一為在健身房的運動能力變差，例如做同重量舉重的次數較之前減少2、3成。

第二則為，他的膽固醇由原本的68 mg/dl，大增為149 mg/dl，翻倍增加，實在是「不可接受」的高，因此他提醒，採用生酮飲食者一定要監測自身血脂數值。

他說明，眾多研究發現，不吃澱粉的人在進行力量型、爆發型的運動表現受損，例如重訓、跑百米這類活動較差；但在進行慢跑、慢速游泳則較無差別。