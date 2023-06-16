合庫金董事長雷仲達今日致詞表示，今年的經貿動能微弱，通貨膨脹雖然回落，但是通膨壓力還在，高利率環境仍會持續一段時間。

合庫金控今日舉行股東常會，並且將進行董事改選，雷仲達致詞作以上表示。

國際貨幣基金預估2023年全球經濟成長率下修1.1個百分點，到2.8％；主計總處預估今年的經濟成長率到2.04％，較2月預測下修0.08個百分點，主要是因為出口衰退，投資表現不如預期，近期的物價持續居高，為了抑制通膨預期心理，央行今年3月再度升息半碼，也是2022年3月以來第5次升息。

央行6月維持利率不變，今年經濟成長率預測下修到1.72％，通貨膨脹率預測值上調到2.24％，合庫金持續推動企業授信根基、有效打造消金獲利引擎，加速國際化布局，培植宏觀專業人才，精進財務操作技巧與收益，驅動數位轉型創、新金融科技的同時，也會強化資安跟風控。