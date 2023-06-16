民進黨性騷擾及包庇案爆發至今超過二週，台灣民意基金會今公布最新民調，對民進黨主席賴清德處理性騷擾案的整體表現，滿不滿意？三成五滿意、三成一不滿意。20-24歲選民中有四成， 25-34歲選民中高達四成八不表態，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，顯示社會對賴清德有更高的期望。也暗示如果民進黨後續處理不當，年輕選民可能是一個不定時炸彈。

民調顯示，9.9％非常滿意，24.6％還算滿意，17.2％不太滿意，13.5％一點也不滿意，21.1％沒意見， 13.7％不知道、拒答。換言之，三成五基 本上滿意黨主席賴清德處理民進黨性騷擾案的整體表現，三成一不滿意。

滿意者略多於不滿意者四個百分點；游盈隆說，值得注意的是，有二成一持觀望的態度。

他說，這項發現傳達了兩個微妙的訊息，一是到目前為止，全國選民只有三成五滿意賴清德處理民進黨性騷擾案的表現，顯示社會對賴清德有更高的期望，民進黨還有很大的進步空間；第二是，儘管只有三成五滿意，但滿意者還是略多。

游盈隆認為，這意味台灣社會暫時勉強接受賴清德處理民進黨一連串性騷擾案的表現，賴初步險險地渡過驚濤駭浪。但危機還沒過去，後續如何妥善處理相關問題，領導黨安度難關，正考驗賴清德的危機處理能力。

進一步的分析，他說，從政黨支持角度看，泛綠陣營大多數滿意，藍白陣營大多數不滿意，中性選民則是不滿意者多於滿意者。民進黨支持者中，六成四滿意， 7.9％不滿意；時代力量五成七滿意，一成一不滿意；台灣基進七成八滿意，4.7％不滿意；國民黨六成二不滿意，一成四滿意；民眾黨四成八不滿意，一成 七滿意；中性選民二成三不滿意，一成六滿意。

從年齡層看，55歲以上選民，多數滿意賴清德處理性騷擾案的表 現，但55歲以下是一半滿意，另一半不滿意，看法嚴重分歧；他說，44歲以下選民，不表態的人居多。其中20-24歲選民中有四成， 25-34歲選民中高達四成八，35-44歲選民也有三成五都不表態，這暗示年輕選民可能是一個不定時炸彈。

從教育背景看，高中／高職及以下教育程度選民多數滿意，專科以上教育程度選民則是一半滿意，一半不滿意，看法分歧。

從 6 都 16 縣市角度看，除台北市明顯多數不滿意外，其他 5都 16縣市大體上呈現滿意者略多於不滿意者，惟各地不表態比例相當高。

游盈隆表示，五月底以來民進黨出現一連串性騷擾案，幾乎是猛爆性層級， 嚴重模糊民進黨核心價值，重創民進黨形象，形成一個類似學倫案的重大危機。賴清德選擇正面迎戰，第一時間定調「絕對不需要以大局為重」，擺 明黨要和受害人站在同一邊，並推出多項政策與制度改革，明快果斷處理，得以暫時穩住陣腳，不像去年蔡英文學倫案的處理不當讓火越燒越大，終至一發不可收拾，將大好地方執政版圖拱手讓人。

他說，然而，就算賴清德這次第一時間處置得宜，也只贏得全國選民中三成五的肯定，距離過半數還有遙遠的距離。諸多跡象顯示，性騷擾案火還在燒，危機還沒過去，仍須審慎因應。

民調訪問期間2023年6月12-13 日兩天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1080人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98 個百分點。