性騷擾Me too風波燒到企業界，台中市議員林祈烽昨天發出採通，表示一名跨國企業高階主管涉性騷前員工還派人到議會偷拍，今天要在總質詢揭露。據了解，該寶成集團主管性騷女同事，目前已有3名受害者，該主管在受害者前往議會接受調查時，疑似派人到現場偷拍，當場被抓包。

寶成該名高階主管，曾任職媒體、某直轄市一級主管，據了解，日前有被其性騷的受害者因不希望申訴了還要回公司調查，向林祈烽借議會研究室，也請林祈烽當見證人，沒想到當天竟有一名同為寶成員工的陳姓員工在門口「守株待兔」，假借找人名義偷拍被害者，當下立即被抓包，並報警處理，陳男被移送法辦，5萬元交保並限制居住。

該名涉嫌性騷的高階主管目前是台中市市政顧問，林祈烽今天將與市議員林祈烽、楊典忠、施志昌、鄭功進、黃守達、張玉嬿、王立任等7人在總質詢時揭露此事，並詢問市長盧秀燕態度。

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