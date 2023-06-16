天氣越來越熱讓人產生不適，除了喝水外，其實吃對食物也能消暑。營養師李婉萍特別推薦芹菜，不僅水分含量高，有助清熱解暑，更富含鉀、鈣離子，有利降血壓、強健骨骼；此外，芹菜中獨特的芹菜素含有類黃酮，有抗發炎反應之功效。她也提到，許多人烹煮芹菜會摘掉葉子不吃，其實非常可惜，它的營養價值極高。

營養師李婉萍在臉書粉絲頁發文，介紹芹菜相關營養知識。她表示，芹菜水分含量高達95％，有助清熱解暑。此外，芹菜富含鉀、鈣離子，前者能幫助人體排掉多餘的鈉、降低血壓並保護血管；後者則能增強孩童骨骼強健。

李婉萍還指出，芹菜含有獨特的芹菜素，而芹菜素中有類黃酮，能夠降低發炎反應，很適合給胃不好的孩童食用，只要注意切小一些且炒熟，確實軟化纖維組織，就會易於消化。

許多民眾吃芹菜，通常摘掉葉子不吃，其實很可惜。李婉萍說道，雖然芹菜葉吃起來有點苦，但跟芹菜莖比起來，它富含的營養素卻很驚人，其中胡蘿蔔素含量是芹菜莖的88倍，維生素B1則是莖的17倍，鈣含量也是莖的2倍以上。

因此，李婉萍建議烹調芹菜時要保留葉子，可切碎與麵粉煎成餅，或加入蛋液中煎蛋；也可以烘蛋、煮麵時加點芹菜葉，讓營養更加分。