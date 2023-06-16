裕隆集團旗下裕融企業今日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，今年仍面臨升息與通膨壓力，經營團隊將持續鞏固資產品質，以穩健的腳步前進；積極培育人才及推動數位轉型計畫，維繫中長期的成長動能，也將加快綠電能源的事業布局，並保持海內外各項轉投資事業的運作彈性與效率，創造新的獲利機會。

裕融企業去年合併營收366億元、稅後盈餘61億元，不但雙雙創造歷史新高，更是連續三年達到兩位數成長，每股盈餘12.06元，維持高獲利能力。

裕融總經理許國興表示，去年汽車市場因受到全球車用晶片短缺、原物料上漲等因素，台灣乘用車新車銷量較前⼀年減少4.5％，達到42.9 萬輛；惟潛在購車需求強勁，中古車市場交易量順勢增⻑5.5 ％，達84.5 萬輛。裕融企業透過穩健的通路及授信政策，乘用車業績同比成⻑10％，於第⼀季達到資產餘額破千億，全年資產餘額同比增加15％，帶動全年營收突破百億大關；機車與商品分期產品事業業績持續成⻑，較2021 年同比增⻑35％，機車分期事業市佔表現穩居龍頭。

企業金融事業方面，隨著台灣放寬防疫管制措施，內需及⺠間投資維持成⻑動能，企金事業業績同比成⻑38％，資產餘額穩定提升；大陸市場則因疫情封控導致經濟衰退、市場需求緊縮，⼦公司蘇州裕融租賃公司以良好的資產品質及營業費用管控，聚焦優勢領域，提升產品收益性，2022 年全年業績維持穩定，營業利益同比增加6％。

汽車水平服務事業方面，許國興表示，由⼦公司格上租車及行冠企業提供車輛出行、保修、充電等汽車水平服務，持續精進以顧客為核⼼，優化顧客體驗的服務價值，厚植整體營運成⻑動能，2022 年全年累計營收同比成⻑8％。

許國興強調，儘管2022 年整體景氣趨疲，裕融企業與海內外⼦公司仍依據本業營運的優勢，保持高度運作彈性與效率，謹慎因應總體環境變化，調整產品結構，穩健資產品質，穩固獲利。面對 2023 年快速變動的市場與環境，將審慎關注風險與機會，鞏固資產品質，以謹慎的腳步持續前進。在中⻑期的發展策略上，將持續專注融資本業，透過資源整合，致力擴展業務規模與業務多元性，並以維持良好流動性為首要任務