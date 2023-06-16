中央氣象局預報指出，今天（16日）滯留鋒面北移及西南風增強，天氣不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，中南部地區及午後北部地區並有局部豪雨發生的機率。（翻攝自氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(16、17日)兩天「滯留鋒」北返經台灣上空至北部海面，搭配「西南季風」，將帶來明顯降雨，各地皆應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及局部豪雨發生。今日各地區平地氣溫：北部23至30度，中部23至32度，南部22至33度，東部23至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週日、一(18、19日)「滯留鋒」在長江流域至北部海面一帶徘徊，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，白天發展較強，仍有小範圍「劇烈天氣」及局部豪雨發生的機率，應持續注意；背風面相對穩定，炎熱如夏(高溫達35度以上)，午後山區偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二至「端午連假」(20至25日)「太平洋高壓」偏弱，「西南季風」偏強，仍是5、6月「梅雨季」多雨的型態之一；迎風面中南部不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；背風面北部、東半部相對穩定，炎熱如夏、午後有局部短暫雷陣雨的機率。至於連假之後的天氣，則已超過模式模擬的極限，過多臆測、徒增困擾而已。