一名女網友求助，畢業3年後和朋友收入漸漸拉開，有些做業務的人薪水直接翻倍，大家聊天的話題開始不一樣，因此覺得焦慮「好像就我還留在原地」。有網友建議2個方式可改善，第一是努力追上朋友的進度，另外則是找和自己相同狀況的同溫層；也有人認為「每個人都有自己的生活，過得開心比較重要。」

一名女網友在《Dcard》論壇發文指出，剛開始畢業大家都領3萬多，沒特別感覺，後來有幾個朋友收入開始往上衝，做業務的甚至薪水翻倍。

原PO表示，一開始會替朋友們的成功感到高興，不過後來大家聊天的內容漸漸不同，像是買東西的單價、吃飯地點，甚至投資理財，最近話題更變成買房、買車以及小孩，「而我能想出的話題就是同事間的糗事，不然就是分享有趣的梗圖。」

她直呼，「以往的朋友都漸漸變得有錢，好像就我還留在原地，這種焦慮感大家都是怎麼解決的？」

許多網友留言，「從我28歲發現落後別人，不看、不問就不知道了，同事或同學升遷加薪我都非常祝福」、「每個人想要的生活不一樣，他們往自己的目標前進，不需因為他人的目標來砸自己」、「薪水不是交友的前提，我有朋友畢業後月收50多，有人還在領基本工資，也不會改變原來的友誼。」

還有網友建議「二個方式，一是努力追上朋友的進度，另一個是找現在妳相同情況的同溫層」、「先想想為什麼留在原地，如果妳對此很滿意，那也沒什麼好焦慮的，就只是妳們會越來越不適合而已。」