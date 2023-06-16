警方查扣的賭資及賭具。（孫英哲攝）

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進提醒年輕學生求職打工前應清楚工作內容，避免誤觸法網。（孫英哲攝）

彰化縣警局刑警大隊日前獲報德州撲克職業賭場以企業社之名藏身住宅區，攻堅逮捕6名嫌犯及14名賭客，並查獲現金賭資及籌碼等賭具，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦。警方清查賭場工作人員身分時，赫見其中竟有2名荷官是國立大學的男學生，這兩名男大生在賭場打工的時薪為170元。

彰化縣警局積極執行「清源專案2.0」，接獲社區友善通報網反映，彰化市某家以企業社名義成立的「德州撲克協會」營業約1年，雖表面上招攬會員來從事撲克牌競技活動，但實際上是經營職業性賭場抽頭營利。

警方蒐證發現，該賭場利用臉書社群、 IG 及 LINE 群組，公告各類賽事時間，藉以招攬不特定人士參與競賽，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來牟取不法利益，賭客每場賽事最低消費需兌換籌碼新臺幣300至1千 元不等之費用，場主以變相抽取總參賽費用25％至30％不等金額之管理費來抽頭營利。

檢方日前指揮偵辦全案，由警方持搜索票以迅雷不及掩耳速度進入該賭場查緝，當場查獲鍾姓管理人、員工及荷官計6名嫌犯，現場參與賭博的賭客則有14人，並查扣賭資新臺幣5萬900元、籌碼8486個、賭具、報表及帳冊等相關證物。

警方發現在賭場內擔任荷官的工作人員除了有大眼睛的馬尾正妹，竟還有彰化市當地國立大學的兩名男學生，清查得知兩名男大生在賭場打工為時薪制，1個小時170元，偶而可以拿到賭客給的小費。

暑假將到，警方特別提醒莘莘學子求職打工務必謹慎小心，上工前先了解工作內容，避免誤觸法網。