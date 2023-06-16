中國大陸總理李強15日宣布出訪德國、法國前夕，德國總理蕭茲當地時間14日率國安閣員宣布德國出爐首部《國家安全戰略》。這部占39頁篇幅的國安戰略文件， 6次提及定義為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」中國大陸，復旦大學歐洲問題研究中心主任、歐盟讓·莫內講席教授丁純指出，這部國家安全戰略文件涉中部分既有此前德國、歐盟政界主流對華的「夥伴、競爭者和系統對手」三重定位，也有強調「不尋求與中國脫鉤」以及「對中去風險」等共識，是德國聯合政府各黨派主張的妥協折中。復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波分析，德國的對中立場，可用「割裂的兩分法」概括。

《紐約時報》與德媒等外電報導，談及中國，蕭茲認為，中國經濟還會繼續增長，也理應繼續增長。他表示，「德國政府會在中國戰略保持一種平衡」，重申聯邦政府一致認為，德國不尋求與中國脫鉤，而是希望將風險降至最低。

6月20日，第七輪中德政府磋商即將在柏林舉行。記者會上，蕭茲對此表示歡迎。

德國外交部長貝爾伯克也稱，大國交往不存在非黑即白的思維方式，在應對氣候變化方面，德國需要與中國合作。

在這份39頁的文件中，中國被提及了6次。

文件寫道，「我們生活在一個日益多極化、系統性競爭日益加劇的時代。在這一國際背景下，中國是夥伴、競爭者和系統性對手。」

該文件強調，近年來對抗和競爭不斷增加，但中國仍然是一個合作夥伴。沒有中國，許多全球性挑戰和危機都將無法得到解決。

文件指出，德國必須通過加強國際合作，有效應對這些不同形式的威脅，尤其要把握在一些領域開展合作的機會。

觀察者網報導，簡軍波分析，德國的對中立場，可用「割裂的兩分法」概括：一方面貶低中國政治和價值觀領域的國際作用；另一方面又肯定中國在某些領域的國際作用。肯定中國在國際治理，尤其是氣候變化等領域的作用。

簡軍波表示，整體而言，這一對中立場的「割裂的兩分法」特徵沒有太多新意，蕭茲政府基本上一直採取的是這種對中認知態度。

丁純稱，從縱向上看，如今德國的對中態度肯定不如梅克爾時期那麼友好。德國將中國放在國家安全戰略文件中，顯然是認為在與中國交往中存在所謂風險。

但他指出，文件中與中國相關的提法大多是老生常談的話題，只是在此作為安全戰略正式定調。而所謂的對中「三重定位」：夥伴、經濟上的競爭者和系統性對手，也是歐洲政界的主流觀點共識。

簡軍波指出，需要注意的是，德國可能會越來越強調「競爭者和對手」成分，而弱化夥伴成分。這種趨勢將惡化中德關係，這對雙方維持穩健的經貿關係不利。

簡軍波認為，從維護中德良好關係願景出發，德國政府應該高度重視中國的國際作用，不僅限於氣候變化領域，也在維護國際經濟秩序，反對保護主義，維護聯合國和世貿組織的權威，及解決全球熱點問題等方面，雙方都有共同利益。