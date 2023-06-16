中鋼董事長翁朝棟會中致詞表示，去(111)年中鋼營運，乃至全球經濟起伏變化極大。挾續前(110)年景氣熱潮，上半年仍朝氣蓬勃，中鋼自結上半年合併營收2488.5億元，年成長17%；未料去年5月起受俄烏戰爭、美國及全球升息、COVID-19疫情持續、大陸疫情封控等，延伸出能源、通膨、供應鏈失序等灰犀牛事件影響，鋼市急轉進入艱困狀態，然中鋼全年合併營收仍達新台幣4495億元，與獲利創歷史高點的110年營收4683億元相比，111年營收僅衰退4%。

111年下半年，面對下游製造業景氣急凍，中鋼鋼品銷量及價格受波及顯著下滑，原料價格卻持續因俄烏戰爭飆升，使公司營運面臨嚴峻挑戰。中鋼加大力度推動降本增利活動，將原先規劃111年50.89億元降本目標，再竭盡所能達成最終實際降本59.86億元，使得111年自結合併稅前淨利仍達232億元。如此艱困經營環境下，能繳出這樣的成績。

隨著COVID-19疫情逐漸緩和，原預期全球經濟復甦會逐步明朗，然因全球金融體系動盪、貨幣緊縮、高通膨，及俄烏戰爭持續等因素，市場需求回升不如預期，國際貨幣基金組織(IMF)於4月下修今年全球GDP成長率至2.8%，為近30年來低點，行政院主計總處亦預測今年我國GDP成長率為2.04%，較之前預測下修0.08個百分點。近期大陸鋼廠產能過剩，低價鋼材流竄，致亞洲市場鋼價超跌，惟大陸政府已要求鋼廠減產，其鋼廠6月跌價幅度低於市場預期，顯示已達成本底線，鋼價底部訊號浮現，加上各國疫情過後力拚提振內需，續推大型基礎建設，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣可望優於上半年。