周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.61點或0.13%，為464.33點。

歐洲央行將存款利率提高25基點(1碼)，利率來到近22年新高，此亦為歐洲央行連續第八次的升息。

Equiti Capital總體經濟學家Stuart Cole說：「這是完全可以預料的，因為拉加德(Christine Lagarde)幾周前已經表示，利率必須再次提高，CPI才能重回目標」。

「在我看來，真正的故事是，通膨展望(預測)也向上修正，沒錯，修正的幅度不大，但是他們的確指出，在歐洲央行願意暫停加息之前，我們將看到再次的升息」。

聯準會在前一天決定利率維持不變，但指出到今年底之前，將加息至少50基點。

歐洲的銀行股下跌0.8%，科技股跌0.6%。

市場正等待更多的經濟數據公布，以協助Stoxx 600指數擺脫近兩周在1%交易區間的窄幅徘迴。

醫療股上漲0.4%，顯示在防禦性板塊的支撐下，協助減緩了大盤的跌勢。

瑞典服飾零售商H&M在宣布六月表現良好之後，股價上漲3.7%，報150.9瑞典克朗。

英國線上時尚零售商ASOS在宣布回復獲利之後，股價大漲14.8%，至376.4英鎊。

整體而言，零售股上漲0.3%。

英國安全設備公司Halma跌3.4%，為2346英鎊；稍早該公司公布了令人失望的年度獲利率目標。

SoftwareOne大漲18.7%；此前貝恩資本(Bain Capital)提出了對這家瑞士軟體管理公司的收購，對該公司的估值為29億瑞郎(約合32.1億美元)。