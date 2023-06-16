曾喊出要讓「Thunder Power」電動車成為台版特斯拉的淳紳董事長沈瑋，前年驚傳以各種名目掏空公司數億元，檢方依違反《證券交易法》將沈瑋起訴，目前台北地方法院審理中，遭境管的沈瑋聲請出國，法官裁定，沈瑋提出7000萬元保證金後（得以同金額由金融機構簽發之支票代之），准予解除自6月18日起至6月29日止之限制出境、出海。

Thunder Power電動車2015年在法蘭克福車展上首次亮相，當時沈瑋發下豪語，表示淳紳將效法特斯拉，打造台灣的電動車品牌，但沈瑋去年遭檢方認定，他涉違反《證券交易法》非常規交易、特別背信及年報不實罪，將他起訴。

沈瑋說，他是淳紳公司之負責人暨董事長，為淳紳公司之營運發展，有出境前往香港及新加坡親自處理淳紳公司之轉投資公司Thunder Power Holdings Limited（下稱TPHL公司）於美國以SPAC方式上市相關事務之需求及必要，請求法官准他解除出境之限制。

台北地院認為，審核全案卷證，認沈瑋有出國之需求及必要等情，裁准他提出7千萬元之保證金後，在今年6月18日起至同年月29日止之期間，解除其入出境之限制，且自同年月30日零時起恢復限制被告之出境（出海）。此外，若他遵期於112年6月30日前返臺，經檢具護照或相關證明文件向本院陳報並審核無誤者，即發還保證金，逾期未入境返台即予沒入。可抗告。