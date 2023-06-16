47歲梁詠琪2011年和西班牙籍男友結婚，生下一女，外型甜美又有高挑身材的她，多年過去外貌依舊維持的相當凍齡，最近有人在香港街頭偶遇梁詠琪並曬出無PS的合照，可見她白皙鵝蛋臉依舊，但也有眼尖網友發現，疑因膠原蛋白流失，梁詠琪手背上的青筋十分明顯，紛紛說：「顯年齡的是手」、「不看手，你說30我都信」。

近來疫情解封，今年3月梁詠琪久違來台灣參加代言活動，可見她一襲中空優雅白色長裙現身，露出性感小蠻腰，先前她剛結束在香港的演唱會，被問是否可能轉戰來台開唱？她沒直接否認，表示也很期待，下半年會繼續跑巡迴演唱會的行程，至於是否會攻進台北小巨蛋？她坦白表示還在申請場地中，希望有機會。

先前因疫情，梁詠琪已經許多年沒來台灣見老朋友，這回來台剛好碰上她的生日月，因此收了不少生日驚喜，她也希望未來大家都身體健康，並表示疫情爆發後就開始吃素，如今已經吃素3年，一家三口也跟著吃素，8歲女兒最喜歡的零食竟是花椰菜，跟一般小朋友的喜好截然不同，但她也表示為了健康不會限制孩子的飲食，言下之意是未來孩子若想嘗試吃肉，也會讓她吃吃看。

梁詠琪過去透露自己的保養秘方就是多喝水和敷面膜，皮膚的潔淨工作不可少，每天都會徹底卸妝，若沒工作時就不化妝，也會注重飲食，由於擔心吃外食會吃進許多添加物，她因此更喜歡吃家裡的家常菜，因為來源和成分都清清楚楚。最近有網友到香港玩偶遇梁詠琪，可見化了淡妝的她拿著手機親切答應跟粉絲合影，美貌可說是多年來不變，但也有人發現她手上皮膚洩露了年紀，引來部分粉絲緩頰說：「還好，只是爆筋，很多年輕瘦的人也這樣」、「我就是這樣的手，從小就是，如果有訓練量會更明顯」。