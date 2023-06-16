●聯準會前副主席、現任PIMCO全球經濟顧問克拉里達（Richard Clarida）表示，聯準會可能在7月會議進行最後一次升息，並結束本輪的升息周期，此時該央行一切取決於數據，「這是很長一段時期以來，我首次認為聯準會把經濟數據作為決定政策的依據。如果數據更接近市場預期而非聯準會的預期，那麼升息周期可能在7月結束」。在本月初，克拉里達曾表示美國經濟仍然強勁，聯準會今年可能還將再升息1至2次。

●歐洲央行（ECB）周四宣布升息25個基點，此決議符合市場普遍預期。此為歐洲央行連續第八度升息，使其基準利率升至22年來新高。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在會後記者會上表明，歐元區的通膨仍高，7月極可能再次升息，「我們沒有考慮停止升息，我們還未抵達目的地」。

●聯準會表明到今年底可能還會再升息50個基點，而繼續升息勢必將使美國企業的融資成本增加。根據金融數據平台Calcbench調查，約1700家受訪的美國企業回報首季利息成本增加22%，其中，蘋果和Verizon的利息支出分別較去年同期增加35%和54%。

●美國商務部公布，5月零售銷售額月增0.3%，市場預期為月減0.2%。排除汽車和汽油的零售額成長0.4%，優於市場預期的成長0.2%。在13個零售類別中，有10類的銷售額實現增長，顯示美國消費需求仍然強韌。

●美國5月工業生產月跌0.2%，不如市場預期的月增0.1%。製造業產出月增0.1%，符合市場預期；產能利用率為79.6%，略低於市場預期的79.7%。

●美國5月進口物價月跌0.6%，超出市場預期的月跌0.5%。出口物價月跌1.9%，市場預期為持平。

●費城聯準銀行6月製造業指數從5月的-10.4下滑至-13.7，但優於市場預期的-14。製造業投入價格分項指數為+10.5，低於5月的+10.9。新訂單分項指數為-11，低於5月的-8.9。就業分項指數為-0.4，較5月份的-8.6大幅改善。

●美國勞工部周四公布，上周（截至6月10日）初領失業給付人數維持於26.2萬人，遠超出市場預期的24.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為24.675萬人，周增9250人。截至6月3日止當周，持續請領失業金人數周增2萬人，達到177.5萬人，略超出市場預期的176.8萬人。

●聯準會暫停升息，而歐洲央行則升息1碼，並表明7月很可能再度升息，受此影響，周四美元急貶，歐元兌日圓創下15年新高、兌美元創下5周新高。美元指數一度下挫0.84%，報102.09。歐元一度飆升1.1%，報1.0955美元，尾盤漲1.06%，報1.0946美元。日本央行料將在周五維持利率不變，日圓一度急貶1.02%，報141.52兌一美元，創下7個月新低。美國10年期公債殖利率一度下挫9.5個基點，報3.703%。對利率敏感的2年期債息下滑9.4個基點，報4.61%。

●受美元走貶激勵，周四紐約8月期金收漲0.09%，報每盎司1970.7美元，結束連續4天的跌勢，盤中一度漲0.98%，報每盎司1961.1美元。

●美元走貶，以及中國5月煉油量年增15.4%，創下史上單月次高增幅，受此激勵，紐約期油收漲3.44%，報每桶70.62美元。倫敦布蘭特期油收漲3.37%，報每桶75.67美元。兩款期油價格均創下6月8日以來新高。