臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數（臺灣高薪100指數）最新公布今年度審核結果，除了護國神山台積電、玉山金、台達電等企業，房仲龍頭信義房屋也入選！臺灣高薪100指數主要依照企業給予員工的平均薪酬、每股淨值、淨利、員工總薪酬等，挑出表現最佳的100支上市公司股票，可視為鼓勵企業重視員工薪酬待遇、落實企業社會責任的指標；信義房屋創立40餘年，兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商等六大利害關係人，屢獲國內外獎項，入選臺灣高薪100指數成分股，更顯示幸福企業照顧員工不遺餘力。

臺灣高薪100指數並非單純的「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」、「薪酬成長率」等單一因素排行榜，需同時符合「最近三年員工平均福利費平均數達前1/3」、「最近三年稅後淨利的平均數為正值」、「最近一年底每股淨值至少10元」等三條件，最後再以「薪酬規模」排序。

在薪酬部分，根據行政院主計總處統計，勞工平均薪資為67萬元，但因高低薪分布懸殊，有高達68%勞工未能達到平均年薪。信義房屋人力資源部協理馮昌俊表示，信義房屋採優於業界薪資惜才任用，業務職同仁年薪平均數可達120萬元，內勤幕僚（不含高階主管與經理人）年薪平均數約為80萬元，無論是業務或幕僚工作，薪資結構均具有市場優勢。

此外，信義房屋也十分重視員工多元福利，福利制度也是入選評鑑關鍵之一。信義房屋首創「信福幣」，每年等同於加薪1至1.5萬元，每位員工都能彈性選擇使用項目，例如可用來支付健康檢查、子女托育、購買電動機車、運動健身，或參與學習課程等；其餘還包括稅後盈餘1/3提撥給員工做為年終獎金、「可破千萬無上限」的留任獎勵金等。以2022年來看，信義房屋最大宗的薪資支出是人事薪資費用，排名第二的則是員工福利費用，高達11.28億。

馮昌俊強調，透過具優勢的薪獎福利制度，與具體落實集團照顧各利害關係人的經營理念，加上全台直營的優勢，無論市場景氣如何變動，也能確保每位同仁都可以擁有穩定的生活，得到完善的照顧。信義房屋也承諾，持續致力優化薪資、福利、培訓發展，希望成為同仁背後最有力的支持，在信義房屋成就自己的永續職涯。