現年38歲的太陽老牌後衛「CP3」保羅，最近遭到《看台報告》資深記者海恩斯爆料將被太陽無情裁掉，且吸引多支球隊爭相招募，不過保羅16日在自己新書「Sixty-One(61)」發表宣傳活動中首度公開表態，「我絕對想要留在太陽！」畢竟有誰不想跟杜蘭特、戴文布克兩大球星繼續同隊打球。

「不過我已經跟我的家人討論過了，我們討論過接下來有可能會發生什麼事，」在今年西區準決賽再次因傷缺陣，導致太陽遭到金塊淘汰出局的保羅表示，「我也跟我的經紀人談過了，現在我每天還是保持訓練，且跟我的家人待在一起。」

儘管遭到爆料即將被太陽裁掉，可是最近才接下太陽兵符的太陽總教練佛格，卻也公開表達想要保羅繼續留下的意願，不過保羅是否會被裁掉，關鍵仍看太陽高層的態度，畢竟太陽高層(尤其是太陽老闆伊許比亞)嫌棄保羅太老且容易受傷。

不過就算太陽真的把保羅裁掉，保羅也無須擔心失業問題，因為目前湖人很有意願把保羅找去跟好友「小皇帝」詹姆斯並肩作戰，另外包含快艇、獨行俠、塞爾提克等隊也都想要招募保羅，接著就看太陽到底是把保羅當作「寶」？還是不堪用的「老將」？