57歲已婚男星許傑輝因被多次踢爆性騷，昨（15日）在臉書宣布「即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。他結縭13年的小18歲老婆陳宛君，就讀大學時曾是系花，如今許傑輝因深陷性騷疑雲火速退圈，密友心疼揭陳宛君的近況。

陳宛君是音樂才女，學生時期主修大提琴，曾舉辦個人演奏會，私下有開班授課大提琴，氣質非常好。根據《三立新聞網》報導，女方密友透露陳宛君當年是音樂系系花，追求者眾，但她先認識許傑輝，愛情長跑多年步入禮堂，想不到許傑輝爆出性騷醜聞，密友心疼地表示陳宛君的社群沒任何動靜。

陳宛君的社群目前持續靜悄悄。（圖／中時資料照）

許傑輝和陳宛君結婚13年未生子，他曾接受《中國時報》訪問，表示「現在治安這樣，我們不要生小孩」，加上年紀大了，生子不在人生計畫中。夫妻倆現在住在內湖住家頂樓，打造近50坪的農園和魚池，許傑輝透露，菜園是他唯一可以放鬆的地方。至於夫妻相處，許傑輝自認個性固執，兩人偶爾吵架時，老婆總用成熟方式應對，「她會先讓我，最後我總愧疚到想跪拜」；他回憶有次看劇本心情浮躁，對老婆口氣很差，一出房門看到老婆端宵夜，許傑輝立刻自省「為什麼我要這麼兇」，多年相處下來，許傑輝領悟到懂得珍惜對方，是維繫婚姻重要關鍵。

陳宛君曾和許傑輝一起上節目《沈春華LIFE秀》，誇獎丈夫私下個性滿沉穩，做事非常謹慎、小心，與螢光幕的形象完全不同，且非常疼愛她，許傑輝也讚美老婆個性成熟、懂事又好溝通，如今他爆出多起性騷擾醜聞，決定放棄經營33年演藝事業，宣布引退，而他13年的婚姻想必也備受考驗，動向令人好奇。

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