遠東銀2022年合併淨收益117.38億元、年增8.77％，創歷年新高，歸屬母公司稅後淨利36.77億元、年增達25.12％，每股盈餘（EPS）1元，分創近7年、近3年高點。資本適足率提升至14.9％、普通股權益占風險性資產比率達11.63％。

遠東銀表示，去年總資產達7400億元、年增2.4％，受惠掌握國內外央行升息步調、改善存放利差，推升利息淨收益70.43億元、年增9.43％，輔以管銷費用樽節、壞帳提存減少，使稅後淨利顯著回升。去年第四季完成普通股現增48億元，大幅改善資本結構。

遠東銀去年持續深耕利基品牌及拓展核心業務，包括旗下數位金融子品牌Bankee數位存款帳戶數爆發成長40％、站穩成長曲線，法金海外業務擺脫疫情干擾，跨境聯貸主辦案金額年增36％，帶動全行手續費與利差收益增成，海外稅前淨利占比逾45％。

遠東銀2023年業務動能持續穩健成長，首季稅後淨利8.49億元，雖季減27.64％、仍年增達28.54％，每股盈餘0.21元。展望後市，雖然大環境景氣雖無法擺脫通膨居高及地緣政治風險，但卻可望受益於全球疫後復甦動能，且利差收益估可維持高位。

遠東銀表示，將持續鎖定利基型與高利差業務，推升獲利成長，前者包括國際聯貸主辦、Bankee數位帳戶及策略聯盟開拓消貸，後者包括海外放款、理財型房貸與信貸、開發高資產客群及高刷卡消費客群等相關業務，目標全年總資產與存、放款均成長逾6％。

而Bankee社群銀行在存款餘額突破百億元後，預計推出線上創新借貸服務，擴充金融服務場景，並規畫發布Bankee App 2.0，透過服務、平台與數據整合，朝一站式整合數位金融發展，期順勢推升Bankee成長動能。

邁入營運第3個十年，遠東銀從海外跨境業務由點到面布局，到迎合數位經濟浪潮，強化數位通路及金融應用創新，線上整合集團零售體系的金流服務平台，線下則啟動以十樂為價值的財富管理，結合集團多角化資源與多元化ESG量能，打造虛實暢行的遠東生活圈。

因應迎向典範轉移發生、AI生成智能來勢洶洶等新常態，遠東銀加速布建數位金融，完善虛實整合的金融服務網絡，並因應高政經風險促動的全球供應鏈調整商機，掌握海外業務價值增量，盼在永續治理下與時俱進，布局穩健成長量能，邁向第4個十年。