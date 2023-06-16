王雪紅表示，非常高興蘋果可以加入整個MR生態系統，也知道蘋果花了非常久的時間，宏達電已經在7~8年前、甚至9年前就開始在做整個MR生態系統，包括AI、VR、AR、元宇宙或是區塊鏈，代表蘋果事實上精準看到MR的爆發力無限廣大，這絕對不輸於智慧型、PC電腦系統。

王雪紅進一步說，「但為何蘋果現在才進來，宏達電卻很早就跨入，主要是因為宏達電看到很遠願景」，儘管有時候也覺得對不起股東，每年都沒有賺錢，惟這件事情也可以看出，像是meta也虧了很多，微軟HoloLens也暫時退出，顯示出該生態系統是相當不容易，但也還好蘋果推出新品，代表大家要有信心。

而近期當紅的生成式AI，王雪紅也說到，因為自己從PC到智慧型手機時代，到近7~8年，一直非常專注在做MR，相信這絕對是下一代不可以阻擋的趨勢，宏達電從7~8年前就在做AI，AI生成絕對是宏達電是非常重要的產品，對這方面很有信心。