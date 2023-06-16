復旦大學美國研究中心教授張家棟16日在大陸《環球時報》撰文指出，美國總統國家安全顧問蘇利文最近兩天訪問日本。白宮早放風聲，他將在東京與日本、菲律賓和韓國安全官員會談，還將參加美日菲三方安全對話首次會議。這是拜登政府加大在亞太地區尤其第一島鏈軍事部署的最新跡象。隨著中國等東亞國家的力量發展，美國曾考慮軍事力量後移，以免前沿駐軍成為對手人質，發揮不出美軍戰略威懾功能。為此，美國曾把韓國的駐軍向後撤退，大力建設關島和澳洲軍事基地，以發揮防守反擊軍事功能。但近年來，美國又重新把軍事力量向前沿部署。

張家棟表示，這個變化背後，有著以下幾個因素：

一是軍力後撤引起前沿盟國擔憂，有損害美國同盟體系的風險。美國軍事力量向後收縮，雖然增加了美軍的戰略縱深，但也引起盟友不安。日本、韓國等都曾對美國的軍事部署調整不滿，對同盟體系離心力上升。

二是俄羅斯軍隊在烏克蘭的表現減輕了美國對相關國家軍事力量的憂慮。近幾年來，世界各大國紛紛發展一系列新概念武器，尤其是高超音速武器，推動美軍進行分散式部署。但俄軍在烏克蘭未及預期的表現，尤其是一些新概念武器實戰能力有限的現實，減輕了美軍一些憂慮。過去一年，美軍在第一島鏈的活動更加頻繁、大膽。

張家棟稱，但美國並不想在第一島鏈增加太多軍事力量，而是試圖通過以下三種方式強化在第一島鏈的盟友：

一是推動相關國家和地區相互之間的聯繫。一方面，美國推動相關國家之間建立更加密切的軍事合作關係，如日本與韓國之間。另一方面，美國對相關國家和地區進行指揮體系整合。例如，北約的LINK-22數據鏈正在相關國家和地區應用，預計將提升這些國家和地區軍事力量內部及相互之間的一體化水準。

二是強化對盟友的安全承諾，增強盟友對自己的戰略信心。美國向韓國提供核潛艇輪駐計畫，向日本再次強調核保障，對菲律賓和台灣也有類似表示。

三是向前線國家和地區提供更多、更好的軍事裝備。日本計畫從美國大量購買戰斧巡弋飛彈，將使日本軍隊突破防衛功能，具備前所未有的遠端攻擊能力。美國向菲律賓提供的軍事裝備，將使菲律賓增強對周邊海域的控制能力。在菲律賓允許美軍進駐的基地巴斯科島上，菲律賓配置了超音速反艦飛彈以及海馬斯火箭系統，這被認為擁有封鎖巴士海峽的潛在能力。

張家棟指出，當然，規畫與現實之間往往會存在差距。美國的第一島鏈軍事建設計畫面臨諸多挑戰與現實阻礙。

一是同盟體系中的信任赤字。在同盟體系中，大國擔心被牽連，小國則擔心在關鍵時刻被大國拋棄。美國需要不斷強化、重複安全承諾，就是為了彌補這一信任赤字。由於力量差距和地理特徵，美國的東亞盟友主要擔心是否會被美國拋棄。最近，美國再次向日本和韓國作出核承諾，背後就是日韓對美國的不信任。在這種情況下，美國的東亞盟友在與美國軍事合作時都會留有餘地，以便爭取更多戰略自主權。這會在底層結構上削弱美國第一島鏈軍事同盟體系的有效性。

二是同盟體系導致的安全困境。美國的同盟體系會增強美國東亞盟友所謂的安全感，但同時也會惡化其與鄰國的關係，激化地區矛盾，危害東亞國家的安全環境。在歷史上，因同盟體系不斷激化對抗形態並導致戰爭的先例，並不罕見。所以，美國在第一島鏈的盟友雖然希望借助美國的軍事實力，但並不想因此激化與中國的矛盾，以致冒戰爭的風險。因此，第一島鏈國家和地區必然要在美中之間尋求一種平衡，以擺脫安全困境。這就是美國軍事同盟體系的上限。

美國在第一島鏈的同盟體系既是軍事同盟，也是政治外交同盟。作為軍事同盟，第一島鏈國家和地區與美國的關係是不一致的。美國很難形成一個一致對中國的第一島鏈軍事體系。韓國和菲律賓等國，除非遭受直接軍事攻擊，否則不太可能參與到美國在東亞的戰爭行動之中。但作為政治外交同盟的第一島鏈則要相對穩定，一致性也更強。

張家棟強調，因此，中國應對美國第一島鏈同盟戰略，也要從軍事和外交兩個方面同時入手：

一是重質不重量，修武以突圍。即使沒有中美關係惡化，中國也要軍事現代化。但現代戰爭形態表明，數量和規模優勢的意義迅速下降，品質和數位化水準的意義迅速上升；前方一線軍事力量的意義下降，後方情報蒐集、分析與指揮體系的重要性迅速上升，逐漸有超越前方的趨勢。另外，軍事力量在數量和規模上的擴大，還很容易引起周邊國家警覺，導致安全困境。因此，中國在軍事力量發展方面要更重「質」，更加注重後方力量建設，這樣既能提升自身軍事實力，又能緩解、避開安全困境，實現中國國家安全的淨增加。

二是外交以減壓，努力爭取第一島鏈國家和地區的認可。作為近鄰，第一島鏈國家和地區對中國軍事力量的發展和對外戰略變化，也頗為敏感。因此，中國軍事力量上升所產生的「推出效應」有可能會導致周邊國家和地區離美國更近。這是正常現象。要緩解這一問題，就需要中國作出外交努力，增信釋疑，以外交手段的柔和來對沖軍事力量上升對國際環境產生的複雜效應。

簡而言之，第一島鏈是中美之間的一個重要戰略地帶，其戰略走向也將影響到中美關係的未來。相對而言，第一島鏈國家和地區對中國比對美國更加重要，因為他們都在中國的家門口，對美國而言卻只是戰略前沿防線。中國需要細心平衡自身軍事行為與可能反應之間的關係，要避開安全困境，以政治外交手段盡可能地增信釋疑，緩和軍事力量上升所導致的反作用力。