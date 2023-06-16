There was a fan who broke into the pitch in Beijing and hugged Messi

pic.twitter.com/d6WIMLabrH — Messi Magic (@MessiMagicHQ) June 15, 2023

阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）率國家隊造訪中國大陸，出席和澳洲隊的友誼賽，比賽進行中卻有現場球迷跳進場中，和梅西相互擁抱後拔腿狂奔，跑了將近整座足球場後才被攔下，最終阿根廷以2比0擊敗澳洲，寫下友誼賽3連勝。

趁著澳洲後防線尚未進入狀況，E.費南德茲（Enzo Fernández）將球搶斷後分球給梅西，梅西假動作晃過對手，在禁區前圓弧起左腳成功打門，比賽才開始81秒就進球，創下職業生涯最速，阿根廷第68分鐘靠著替補上陣的佩澤亞（Germán Pezzella）再下一城，梅西則是踢完整場比賽。

本場比賽中，有一名穿著阿根廷球衣的中國大陸球迷衝進球場，找上準備開角球的梅西並給予擁抱，梅西沒有抗拒，似乎早已見怪不怪，該球迷隨後又和先發門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）擊掌，讓現場觀眾全看傻眼，全場牛逼聲四起，成為比賽另一焦點。

根據中國大陸陸知名體育平台《虎撲體育》報導，該球迷表示本想透過正常管道與梅西合照，但價錢實在太貴，所以有了衝進場內的想法，並透露梅西和經紀人要安保和主辦方不要為難自己，「早知道就先熱身，不然我能擁抱全場22個人。」