遠東SOGO百貨以根據仲裁結果為由行使合約終止權，通知國泰世華銀行於8月15日中止聯名卡合約。遠東集團董事長徐旭東今日表示，與國泰世華的合約是歷史性的，時間都過了20年了，「坐下來談一談就好」，兩邊都有各自的客人要顧，不認為這次的爭議有什麼了不起，但「無限期的合約一定要調整」，畫出談判底線。
徐旭東表示，這件事要回到20年前的歷史，當年是遠東還沒有進入SOGO的合約，是前面的人簽的合約，「這是有歷史性的」，過了20年後坐下來談一下也很自然，我們珍惜我們的顧客、不會使得兩邊不舒服，沒有什麼太難，跟國泰世華的爭議沒有什麼了不起。
徐旭東表示，主要是保護顧客權益，被問到當初與國泰世華的合約沒有訂定期限，會否覺得委屈？「你們怎麼想就怎麼想」，國泰也是個大企業，我們也不小，「坐下來談一下就解決了，沒有什麼好吵」，我們也擔不起這個吵鬧，我不覺得這件事情有這麼大的事情。
遠銀總經理周添財表示，遠東SOGO與國泰世華的爭議底定後，會與遠東SOGO坐下來談最佳的合作模式，「但聯名卡不是唯一的選項」，現在「該怎麼做就怎麼做」，法院怎麼說、仲裁怎麼判，我們就按照結果去處理。
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