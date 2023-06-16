高雄一名15歲女子控告繼父3年前對她性侵2次，女子生母出庭表示女兒平時與男方感情很好，女兒還會聞對方衣服、浴巾，睡對方床上，女兒稱事發的隔天，她還看到女兒靠在男方肩膀上；女子則說第一次發生關係她未拒絕，但後來抗拒後就遭硬上，法官依對未滿16歲女子性交2罪，判1年4月。

男子與A女母親在民國105年結婚，男子在109年2月8日至10日在房間內姓侵A女2次；A女母親在法庭上表示，A女平時與男方關係親密，會抱對方的棉被，拿衣服浴巾來聞，也會到對方的床位睡覺，常有肢體接觸，她認為女兒是喜歡對方的，還說女兒稱被性侵的隔天，她曾看到女兒躺在男方肩膀上。

A女男友則說，他曾在與A女講電話時，男方剛好進房要性侵A女，A女就叫對方走開、不要靠近，但電話中沒有聽到有人步入房間、拉扯衣服聲響，過了半小時A女再打過來哭說遭性侵，應是第二次被性侵；A女則說男方第一次未使用暴力或言語脅迫，她也沒有反抗或求救，但後來她不願再發生性行為，當時有反抗說不行，但對方仍強壓她硬上。

法官認定繼父雖未使用暴力或脅迫，但明知女方才15歲，對於性行為缺乏自主判斷能力，卻未克制自身情慾，罔顧倫常，先後性交2次得逞，審酌坦承犯行態度尚可，沒有前科，一審依對14歲以上未滿16歲女子性交2罪，判刑1年4月。可上訴。